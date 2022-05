Данни от телескопа "Хъбъл" разкриват: С Вселената се случва "нещо странно"

П рез последните 30 години астрономите използват космическия телескоп „Хъбъл“, за да изучават най-отдалечените части на нашата Вселена.

Черните дупки, превърнали се в космически номади

Сега, след като анализирали данните от телескопа,

учените стигнали до зашеметяващото заключение, че с нашата Вселена се случва "нещо странно", съобщава Daily Express.

