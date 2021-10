"Хъбъл" откри данни за трайна водна пара на сатурновата Луна

Н аблюдения с телескопа "Хъбъл" от 1999 г. до 2015 г. разкриха данни за трайна водна пара в едното полукълбо на

сатурновата луна Европа, съобщи сайтът Физ.орг.

На този спътник има голям океан под повърхността. Досега специалистите свързваха водната пара предимно с процепите и големите струи, излизащи от тях.

Hubble detected water vapor in the atmosphere of Jupiter's icy moon Europa! 💧



Previously, Hubble saw 60-mile-high plumes of water vapor on Europa. This new result shows water vapor over a larger area, suggesting a long-term water vapor atmosphere.



More: https://t.co/dpnrgAVHIA

Новите данни променят разбирането на астрономите за атмосферната структура на ледените луни.

Според Лоренц Рот от Кралския технологичен институт в Стокхолм водните пари остават продължително, но само в половината от атмосферата, която е противоположна на движението на спътника по орбитата му. Причината за тази асиметрия не е известна.

Подобно явление беше открито и на юпитеровата луна Ганимед, но там температурите са по-високи. Дори и при минусовите температури на Европа, наблюденията показват, че ледът там сублимира.

Учените се надяват да разберат повече за сатурновата луна Европа от бъдещите мисии "Клипър" на НАСА и апарата за изследване на ледените луни на Юпитер (Jupiter Icy Moons Explorer - JUICE) на Европейската космическа агенция.