В секси визия: Дженифър Лопес показа татуировка, посветена на Бен Афлек

Д женифър Лопес даде на феновете рядък поглед към татуировката си, посветена на съпруга ѝ Бен Афлек, в Instagram.

53-годишната изпълнителка на "Jenny From the Block" сподели серия от секси снимки, които показват татуировка със знака за безкрайност на гръдния ѝ кош, който има стрелка през центъра заедно с имената на нея и Афлек.

Приказната фотосесия популяризира последния модел обувки на Джей Ло с „Revolve“; за първи път тя си партнира с популярния уебсайт за пазаруване през март.

За новата си кампания звездата от "Майка" беше модел на цветна рокля PatBo с мъниста и изрязан гръб и страни, която показваше невероятната ѝ коремна преса. Лопес съчета смелия стил с искрящо зелени обувки на платформа от новата си колекция. Jя позира и в розова рокля с ресни от същия дизайнер, съчетана със сандали. Третият ѝ външен вид? Прозрачна рокля с кристали, съчетана със сандали с пера.

За сексапилната фотосесия Лопес работи с известния фризьор Крис Апълтън и гримьора Мери Филипс.

