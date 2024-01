"Русият призрак": Еврейката, която предава евреи (СНИМКИ)

З а да спаси себе си и семейството си от депортация в Аушвиц, Стела Голдшлаг сключва сделка с нацистите и започва да работи за тях. Тя примамва други евреи, които Гестапо да залавя. Това посочва Ласки Шломит, автор на Deutsche Welle .

Историята на Стела Голдшлаг - еврейката от Берлин, която предава други евреи по време на Холокоста, е разказвана многократно. С темата се занимава и новият филм "Стела. Един живот". В момента тя е особено актуална заради засилването на антисемитизма в Германия.

Несбъднатата мечта

Историята започва в Берлин през 1940 година. 18-годишната Стела преследва мечтата си да стане джаз певица. Две големи препятствия я делят от нейното сбъдване - джазът е определен от нацистите за "упадъчна" музика, а Стела е от еврейски произход.

Младата жена никога не се е чувствала особено свързана с произхода си, тъй като семейството ѝ не е религиозно. Докато нацистите не започват да ги преследват точно по тази причина. Семейство Голдшлаг се опитват да избягат в САЩ, но без успех. Стела и родителите ѝ са принудени да работят във фабрика за оръжия. В края на февруари 1943 нацистите започват мащабна акция, насочена към евреите, които са останали в Берлин.

Повечето от тях, подобна на Стела и семейството ѝ, принудително работят в оръжейни заводи. Арестувани са между 8000 и 11 000 евреи. Стела и майка ѝ успяват да се спасят, като се крият в мазето. Баща ѝ също се спасява, но съпругът ѝ Манфред е откаран в Аушвиц, където е убит. Евреите, които остават в Берлин, живеят нелегално и се укриват.

The 'blonde poison Jew who lured 3,000 to their doom for the Nazis



Stella Goldschlag was a beautiful, blue-eyed girl, raised in a middle-class Jewish family, who turned catcher' help the gestapo capture Jews living in Berlin's she stalked Berlin and seduced men stalked widows pic.twitter.com/Jb8VpAdo7G — THE Seeker of the Truth, (@THEseek32477697) December 15, 2022

Живот в сенките

Стела се свързва с еврейския фалшификатор на паспорти Ролф Исааксон, за да се сдобие с фалшиви документи за себе си и родителите си. Двамата стават комбина и започват да продават фалшиви документи за самоличност на укриващи се евреи на завишени цени.

Те са заловени в началото на юли 1943 г. Стела е арестувана от Гестапо и безмилостно измъчвана. Нацистите искат от нея да разкрие местонахождението на Цьома Шьонхаус - еврейски фалшификатор на паспорти, който също е снабдявал Стела с фалшиви документи. Тя няма представа къде е той. В крайна сметка успява да избяга от затвора. Къщата, в която се крие с родителите си обаче, е щурмувана отново от Гестапо и тримата са арестувани.

Stella Kübler-Isaacksohn (née Goldschlag, 10 July 1922 – 1994)[1][2] was a Jewishwoman who collaborated with the Gestapo during World War II, exposing and denouncing Berlin's underground Jews.

600-3000 victims#GermanDeathCamps#PolishDeathCamps pic.twitter.com/ppLFGWqCQ6 — Muric Omanberg (@MuricOmanberg) February 1, 2018

Сделка с дявола

За да спаси себе си и семейството си от депортация в Аушвиц, Стела сключва сделка с нацистите и започва да работи за тях. Тях примамва други евреи, които Гестапо да залавя.

Отначало е трудно, но в усилията да спаси родителите си и себе си, тя започва дори да се наслаждава на онова, което върши. Стела мами и краде от хората, които предава. Работата ѝ носи привилегии като пари и луксозни дрехи и дори ѝ е позволено да се разхожда свободно из Берлин. Когато родителите на Стела са депортирани в Терезиенщат през 1944 г., а по-късно в Аушвиц, където са убити, въпреки споразумението ѝ с нацистите, тя продължава да работи за тях, пише ДВ.

Stella Goldschlag was a beautiful, blue-eyed girl, raised in a middle-class Jewish family, who turned traitor to help the gestapo capture Jews hiding in Berlin. She continued even after her family ws murdered at Auschwitz ... Individuals are good or evil..NOT "identities" pic.twitter.com/Zmr0j0dGg4 — Sandeep Mukherjee (@Libertarian196) November 2, 2020

"Русият призрак”

Режисьорът на новия филм Килиан Рийдхоф попаднал на историята на Стела Голдшлаг още преди 20 години и се впечатлил от "русия призрак”, както я наричали. Според него филмът е особено важен тъкмо сега. "Преживяваме масирана атака срещу демокрацията по света и в Германия", казва режисьорът. В Германия и Европа десните екстремистки, антисемитски и антидемократични сили отново са във възход. "По-скоро, отколкото си мислим, можем да се окажем в ситуация като тази на Стела Голдшлаг".

Филмът, който е базиран на множество исторически документи, прескача края на войната и преминава директно към съдебния процес срещу Стела, която отрича всичките си престъпления и не изпитва угризения. Няма точни данни, но се предполага, че Стела е предала стотици евреи, които са били убити в последствие. Тя е призната за виновна и осъдена на десет години затвор. Не се налага обаче да изтърпи присъдата, тъй като след края на войната вече е била осъдена на десет години затвор от руски военен трибунал и е излежала присъдата си.

Съдебният процес срещу Стела в Западен Берлин се провежда по време, когато в Западна Германия все още е пълно с нацисти, чиито престъпления остават ненаказани.

Stella Goldschlag: A Jewish Gestapo agent in Nazi Berlin – Based on a true story, the biopic "Stella. A Life." is about a young Jewish woman who turned in hundreds of Jews to the Gestapo to save herself and her parents https://t.co/lL5xOgAUrk pic.twitter.com/muZJxLpeAw — George Roussos (@baphometx) January 15, 2024

Проблематична фигура

За Стела Голдшлаг няма щастлив край. Физическото и психическото ѝ здраве се влошават с възрастта и тя води самотен и изолиран живот. През 1984 г. прави първия си опит за самоубийство. През 1994 г., на 72-годишна възраст, Стела се удавя в езеро. Предполага се, че сама е отнела живота си.

С филма си Ридхоф иска да постави под съмнение образа на тази жена: Дали Стела е била извършител или жертва? Дали на нейно място зрителят би бил готов на такова предателство, за да спаси семейството си?