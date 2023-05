След близо година: Разкриха името на сина на Риана!

И мето на малкия син на Риана най-накрая може да бъде разкрито, след като тя го пазеше в тайна близо година.

DailyMail ексклузивно се сдоби с копие от свидетелството за раждане на малкото момче, което разкрива, че то се казва RZA Athelston Mayers.

EXCLUSIVE: Rihanna's baby son's name is FINALLY revealed after keeping fans guessing for nearly a year https://t.co/VDEfe4f6if pic.twitter.com/n9BcebHD78 — Daily Mail Online (@MailOnline) May 10, 2023

Смята се, че детето, което 35-годишната суперзвезда има от партньора си A$AP Роки, е кръстено в чест на продуцента и рапър RZA- лидерът на Wu-Tang Clan - американският хип-хоп колектив, създаден през Стейтън Айлънд през 1992 г.

Риана намекна за името, като носеше дрехи, представящи Wu-Tang Clan, който се състои от RZA, GZA, Method Man, Raekwon, Ghostface Killah, Inspectah Deck, U-God, Masta Killa и покойния Ol' Dirty B**tard, няколко пъти след раждането.

Rihanna's baby son's Wu-Tang Clan-inspired name is FINALLY revealed after she left fans in the darkhttps://t.co/mtC6QBgB2x#EntertainmentNews pic.twitter.com/67iKMpn8wo — NowMyNews (@NowMyNews) May 11, 2023

Феновете наскоро спекулираха, че малкото момче може да е кръстено Ноа, но имаше малко индикации за истинското му име. Трябва да се отбележи, че свидетелството за раждане на живо показва, че RZA е получил второто име на баща си Ателстан.

Ателстан е мъжко име от английски произход, което означава „благороден камък“. Произлиза от староанглийските æþele и stān, които се превеждат съответно на „благороден“ и „камък“. Ателстан е тясно свързан с англосаксонското благородство, като първият крал на Англия споделя този аристократичен псевдоним.

Актът за раждане също показва, че RZA е роден в медицински център Cedars-Sinai в Лос Анджелис.

Един от последните намеци на Риана за тайното име на сина ѝ беше на 5 април, когато тя беше видяна да носи момчето си, докато носеше широка черна тениска на Wu-Tang Clan.

Wu-Tang Clan са една от най-емблематичните рап групи на всички времена, както като колектив, така и като солови изпълнители и продуценти.

RZA, с истинско име Робърт Фицджералд Дигс, е най-известният член, продуцирал най-много албуми за групата и съответните ѝ членове. Издава солова музика под името Bobby Digital.

A$AP Mob, колективът, към който принадлежи Роки, също спечели сравнения с легендарната хип-хоп група в началото на своето съществуване.

Rihanna's baby son's unique name finally revealed after almost a year, documents showhttps://t.co/ex26IHjHFH pic.twitter.com/BSGXqQZDUv — OK! Magazine (@OK_Magazine) May 11, 2023

RZA почти имаше възможност да си сътрудничи с Риана, но на екран, вместо в студио. Още през 2008 г. рапърът каза на MTV News, че се надява да заснеме римейк на кунг-фу комедията от 1985 г. The Last Dragon с участието на Риана в него. Тя щеше да влезе в ролята на водеща на видео шоу и певица, подобно на оригиналния филм. Проектът така и не се реализира.

Не е ясно дали Риана планира да бъде толкова потайна относно името на второто си дете. Засега тя е също така мълчалива за бебе номер две и все още не е разкрила пола му. Някои фенове смятат, че тя може да е намекнала, че очаква момиче, след като беше видяна да гледа розови бебешки дрехи миналия месец.