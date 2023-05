Има ли сватба? Риана и A$AP Rocky предизвикаха слухове за таен брак

Р иана и A$AP Rocky, които в момента очакват второто си дете, предизвикаха слухове за таен брак, след като певицата се появи на Met Gala в булчинска рокля.

A$AP Rocky and Rihanna attend The 2023 Met Gala. pic.twitter.com/KuhVJBT4nV

Изпълнителката на “Love on the Brain” изуми в спиращ дъха бял тоалет на Valentino, включващ украсено с цветя наметало и дълъг шлейф. Тя допълни външния си вид с бижута на Cartier на стойност 25 милиона долара - въпреки че сватбен пръстен със сигурност липсваше на ръката ѝ.

"It's Valentino, baby." Rihanna walks the carpet at the #MetGala. https://t.co/OcPy5ckhQN pic.twitter.com/rVbcERDTTx