Ресторант предлага ястия от скорпиони и тарантули

П ролетни рулца с мравки, индийско хлебче самоса от тарантула, понички от копринени червеи, шишчета от скорпиони...

Ресторант, отворен от двама французи и специализиран в ястия на базата на насекоми, привлича много клиенти в Камбоджа, предаде Франс прес.

Консумацията на насекоми е честа практика в тази страна, но те обикновено се предлагат на улицата, като са пържени и поляти със сос.

Заведението "Бъг кафе" отвори врати преди 5 години в Сием Реап, близо до Ангкор, и предлага кулинарни специалитети.

"Искаме да покажем, че е възможно да се приготвят вкусни ястия с насекоми", заяви съоснователят на заведението Дави Блузар. Той създал рецептите заедно със свой братовчед и камбоджанския майстор-готвач Сейха Соен.

Летящи мравки с резени гуава, пармезан и сос винегрет с мед, крем от сладки картофи с ларви на пчели, галета от пюре от мравки, пчели, щурци със сирене и кисели краставички, чийзкейк със скакалци - с тези специалитети двамата французи се стремят също да изпратят послание.

