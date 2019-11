Триковете, които ни прилагат в ресторантите

В сички обичаме да ходим по ресторанти - с повод или без.

С приятели и семейство, с колеги след работа, за да се отпуснем, но понякога може да се случи точно обратното и да останем доста недоволни от времето прекарано в един или друг ресторант.

Освен, че трябва да се доверяваме на доказани с времето места за хранене, е добре и да четем или питаме за препоръки за добри ресторанти, ако искаме да посетим някое ново място.

Има няколко начина, по които ресторантите ни карат да даваме повече пари, отколкотo бихме искали, а услугата да не е качествена или не отговаря на порцията, която сте получили, пишат от Brightside.

Ето един пример:

Илюзията на Делбьоф

Всички сме виждали снимки, на които две различни фигури имат еднакъв размер.

Тази илюзия прилагат и в някои ресторанти по следния начин:

Слагат порциите в големи чинии. Според проучване колкото по-голяма е една чиния, толкова по-голяма е вероятността храната в нея да ви се струва недостатъчна и да си поръчате повече, а всъщност количеството е достатъчно.

Ястието би се побрало идеално и в по-малка чиния, но няма да има същото въздействие.

На някои шведски маси се дават малки чинии, за да не ядат клиентите много храна. Разбира се в някои случаи този ефект е търсен и не се прави с цел заблуда на клиентите, а за по-естетично представяне на дадената храна.

