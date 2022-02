Репортер предава на шест езика от Киев

Р епортерът на Асошиейтед прес Филип Кроутър удиви интернет потребители, като сподели в своя Twitter видео от новинарските си включвания на шест различни езици, предавайки от Киев, Украйна. Той получи милиони гледания онлайн.

Във видеото си той говори за конфликта между Украйна и Русия на английски, люксембургски, испански, португалски, френски и немски.

Six-language coverage from #Kyiv with @AP_GMS. In this order: English, Luxembourgish, Spanish, Portuguese, French, and German. pic.twitter.com/kyEg0aCCoT