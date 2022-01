Джип блъсна репортер, тя довърши репортажа (ВИДЕО)

Р епортер от Западна Вирджиния, САЩ беше блъсната от кола по време на предаване на живо в сряда, като автомобилът я блъсна отзад и я събори на земята, но като съвършен професионалист брюнетката скочи на крака, увери всички, че е добре и довърши репортажа си.

Видео, разпространено в социалните мрежи, показва Тори Йорги, журналист от WSAZ-TV, която разговаря с водещия в студиото Тим Ир за прекъсване на водопровода в Дънбар. Йорги точно се кани да отговори, когато джип я връхлита и я запраща на земята.

„Боже мой! Току що ме блъсна кола, но съм добре.

Току-що ме блъсна кола, но съм добре, Тим“, казва разтърсената Йорги. Тя няколко пъти увери всички, че е добре, изправи се и дори увери шофьорката на автомобила, който я блъсна, че е добре и я нарече „мила“, защото е притеснена за нея.

Wow. I am flattered by the kindness and well wishes. I am feeling fine, just a little sore! Thank you all so much.



For the record: @WSAZirr couldn’t see what was happening in that moment. He is one of the kindest people I know, and was first to call to check on me. pic.twitter.com/kusuDnEvfG