Разкриха тайните на древните ритуали в библейския дом на Голиат

И зследването на запазени растителни останки, открити в библейския дом на Голиат, разкрива очарователни прозрения за мистериозните ритуали и религиозни практики на древна цивилизация.

Растителните останки били открити по време на проучвания в руините на два храма в археологическия обект Тел Ес-Сафи в централен Израел. Мястото е идентифицирано от някои експерти като Гет - един от главните градове на филистимците, и едно от петте филистимски княжества.

Филистимците са енигматична култура, която процъфтява през желязната епоха в Южен Левант от около 1200-600 г. пр.н.е.

В библейските разкази се казва, че Гет е домът на Голиат - страховит филистимски воин с огромен ръст, който в крайна сметка е победен в дуел от младия израелски пастир Давид.

Secrets of ancient rituals in biblical home of Goliath revealed https://t.co/kXO6umFtrj pic.twitter.com/DvS3AGfmdT — Newsweek (@Newsweek) February 29, 2024

Тази библейска история е родила популярната фраза за "Давид и Голиат" - отнасяща се до ситуация, в която много по-слаб противник се изправя срещу по-силен.

Докато филистимците са имали значително влияние върху културната история, агрономията и диетичните обичаи на Южен Левант, познаването на техните религиозни практики и божества е ограничено и несигурно.

"Докато библейските изображения представят политеистична филистимска култура, почитаща богове и богини, подробностите и точната самоличност на техните божества остават до голяма степен неизвестни. Въпреки интензивните изследвания на филистимската култура, сравнително малко се знае за техните култови практики, включително използването на растения в ритуален контекст и ролята на храмовете за общо съхранение на реколтата и публични пиршества“, пишат в статията авторите на последното изследване, публикувано в списание Scientific Reports.

Plant seed and fruit analysis from the biblical home of Goliath sheds unprecedented light on Philistine ritual practiceshttps://t.co/GAo7QW8vFg — Synthesised (@synthesised) February 28, 2024

Последното изследване обаче предостави уникален прозорец към света на тази древна цивилизация. За целите на изследването екип от изследователи от университета Бар-Илан в Израел е комбинирал археологически данни с щателно проучване на растителни останки, намерени в района на храма, използван някога във филистимските ритуали.

Анализът на „внушителния“ набор от останки от семена и плодове даде безпрецедентна представа за филистимските религиозни практики, ритуали и вярвания – включително хранителните съставки, използвани в храма, времето на церемониите и какви растения са били използвани за украса, наред с други разкрития, посочва учените.

"Едно от най-значимите открития е идентифицирането на най-ранните известни ритуални употреби на няколко средиземноморски растения, като люляковото целомъдрено дърво (Vitex agnus-castus), маргаритка (Glebionis coronaria) и сребриста краста (Lomelosia argentea)”, посочва Суембикия Фрумин, мениджър на лабораторията по археоботаника в университета “Бар-Илан“ и водещ изследовател на изследването, се казва в съобщение за пресата.

“Тези широко разпространени средиземноморски растения свързват филистимците с култови ритуали, митология и атрибути, свързани с ранни гръцки божества, като Хера, Артемида, Деметра и Асклепий. В допълнение, растения с психоактивни и медицински свойства във филистимските храмове разкриват използването им за култови дейности. Проучването разкри, че филистимската религия разчита на магията и силата на природата, като течаща вода и сезонност, аспекти, които влияят на човешкото здраве и живот", казва Фрумин.

Seed from biblical home of Goliath sheds light on Philistine rituals https://t.co/bl6ogi6doT via @Israel Today — Sons of Liberty 🇺🇲🇮🇱✝️✡️🟦🎗️⚾ (@patriotxtian55) February 26, 2024

Сред откритията на проучването анализът предоставя ценни прозрения за времето на филистимските ритуали, подчертавайки важността на ранната пролет за храмовите обреди. Сезонният аспект на религиозните практики на тази култура показва, че те са имали дълбока връзка с природния свят и земеделските цикли. В допълнение, изследователите предполагат, че има интригуващи прилики между филистимските церемониални практики и тези, наблюдавани в района на Егейско море.

Откриването на тежести за стан - инструмент, използван за производство на тъкани - в рамките на храмовете засилва хипотезата за културен обмен и влияние между Южен Левант и Егейско море. Тежестите за стан са често срещана характеристика на егейските култови места, свързани с Хера

"Нашите открития оспорват предишните разбирания за филистимските ритуални практики и предлагат нова гледна точка към техните културни практики и връзките между филистимската култура и по-широките средиземноморски религиозни традиции. Чрез изследване на растенията, които са използвали в ритуален контекст, разбираме по-добре как филистимците са възприемали и взаимодействали със света около тях“, казва Ехуд Вайс, директор на Лабораторията по археоботаника в университета “Бар-Илан“ и съавтор на проучването.

#ARCHAEOLOGY | Seed from the biblical home of Goliath sheds light on Philistine rituals



READ --> https://t.co/O4wyFewrKX pic.twitter.com/tnag7nhDYF — Jewish News Syndicate (@JNS_org) February 26, 2024

* Вижте и това видео от архива ни: Библията - най-четената книга в света

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase