Страстно и забранено: Защо в Библията има любовна поема, пълна със секс

М ного американци са чували израза "Принадлежа на любимата си и тя ми принадлежи".

Ако потърсите в Etsy подаръци за Свети Валентин, ще видите бижута, тениски и чаши за кафе, отпечатани с фразата. Но може би не всички почитатели на цитата знаят, че произходът му се крие в един библейски текст: Песен на песните, който от 2000 години създава трудности на религиозните последователи.

Песента на песните се откроява в Библията заради обширното си и откровено сексуално съдържание. Това е произведение на чувствената лирическа поезия, което представя сцени на действителни и въображаеми опити между героинята на поемата и нейния любовник.

Графичните описания на мъжките и женските тела са широко разпространени в творбата и със сигурност са възбуждащи, дори граничещи с порнографията. Чувствени метафори като "пася сред лилиите" и "пия... от сока на моите нарове" подсказват сексуални практики, които са всичко друго, но не и класически.

