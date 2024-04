Разкриха историята на 600-годишно корабокрушение

М орските археолози наскоро се върнаха на мястото на потънал средновековен кораб, за да проведат ново геофизично проучване с надеждата да разкрият повече за отдавна изгубената история на кораба.

Известен като кораба от Авалдснес, 600-годишният кораб е открит в плитък водоем с дълбочина по-малко от 1 метър в приливната среда близо до Авалдснес, село на остров Кармьой в Югозападна Норвегия.

Корабокрушението е добре познато и се изучава от десетилетия. Изследователите от Университета в Ставангер и Морския музей в Ставангер обаче искат да проучат по-задълбочено потъналия артефакт с помощта на нова технология.

Корабокрушение от каменната епоха: Учени откриха "драконово стъкло"

С помощта на роботизирана лодка, известна като Autonomous Surface Vehicle (ASV), екипът събра геофизични данни за артефакта и заобикалящата го зона, което им позволи да създадат точен 3D модел на корабокрушението.

"В крайна сметка подробният 3D модел може да разкрие съществена информация като хоризонталното и вертикалното разпределение на вградените останки, дълбочината на погребване, структурата на корпуса и конструктивните детайли на корабокрушението", пишат авторите на изследването в статията.

