The New York Times: Кейти Захария е отстранена от поста говорител на Белия дом

Н овата говорителка на Белия дом на президента Доналд Тръмп, Кейти Захария, беше уволнена в петък, по-малко от седмица след встъпването си в длъжност, съобщиха трима души, запознати със случая.
Нито Белият дом, нито Захария отговориха на запитванията за коментар.
В петък обаче Тръмп заяви пред репортери, че е насърчил Захария да „преосмисли“ решението си да заеме поста.
„Честно казано, ако бях на ваше място, бих преосмислил решението си“, каза той пред журналистите, разказвайки за разговора си със своята говорителка.
Той добави: „Кейти, имате ли нужда от това? Не мисля, че имате нужда от това.“
Захария започна работата си трудно, първият ѝ и впоследствие последен брифинг за медиите се състоя във вторник. След него последваха множество публикации, поставящи под въпрос дали тя погрешно се е представяла за юрист.
Президентът я нарече „адвокат“, въпреки че тя не е издържала адвокатския изпит, пише The New York Times.