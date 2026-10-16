Свят

Тръмп призова новата си говорителка да преосмисли оставането си на поста

Междувременно Захария се опитва да отблъсне критиките, че невярно е заявявала, че е юрист

16 октомври 2026, 20:51
Тръмп призова новата си говорителка да преосмисли оставането си на поста
Кейти Захария   
Източник: Getty Images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че новата му прессекретарка Кейти Закария трябва да „преосмисли“ оставането си на поста след неубедителното си начало в тази важна публична роля.

„Попитах я: „Кейти, дали това наистина е за теб?“, каза Тръмп пред журналисти. Междувременно Захария се опитва да отблъсне критиките, че невярно е заявявала, че е юрист, както и негативните реакции след първия си официален брифинг пред медиите.

„Казах ѝ: „Кейти, не си длъжна да правиш това“... Казах ѝ: „Честно казано, на твое място бих преосмислил решението си“, добави американският президент.

Скандалът с новия прессекретар на Тръмп се разраства

На този фон стана ясно, че бюджетният дефицит на Съединените щати е нараснал до почти 2 трилиона долара през последната фискална година, достигайки най-високото си равнище от 2021 г. насам въпреки обещанията на президента Доналд Тръмп да намали публичните разходи, съобщиха правителствени данни в петък. Според Министерството на финансите дефицитът е достигнал 1,99 трилиона долара през фискалната 2026 г., което представлява ръст от 12 процента спрямо предходната година, когато възлизаше на 1,78 трилиона долара.

Ключов фактор за нарастващите разходи е рекордното увеличение на лихвените плащания по държавния дълг, които са нараснали със 144 милиарда долара до 1,36 трилиона долара. Лихвените разходи по държавния дълг на САЩ, надхвърлящ 32 трилиона долара, продължават да нарастват през последните години, а повишаващата се доходност по облигациите поражда допълнителни опасения. Междувременно очакваните приходи от митата на Тръмп не се реализираха в пълен размер, след като Върховният съд отмени глобалните му мита през февруари, което доведе до възстановяване на 145 милиарда долара под формата на митнически плащания през годината.

Правителствените приходи са нараснали с 3 процента до 5,40 трилиона долара през последната фискална година, приключила на 30 септември, но разходите са се увеличили значително по-бързо - с 6 процента до 7,40 трилиона долара. След завръщането си в Белия дом администрацията на Тръмп обеща да намали дефицита и публичните разходи. Конгресът одобри съкращения на финансирането за Medicaid и програмата за хранителна помощ. Същевременно обаче бяха удължени изтичащите данъчни облекчения и беше осигурено допълнително финансиране за депортиране на мигранти, което не допринесе за намаляване на дефицита.
Представител на Министерството на финансите изчисли, че бюджетният дефицит на САЩ вече се равнява на около 6,2 процента от брутния вътрешен продукт (БВП), спрямо 5,8 процента през предходната година. Това се разминава с целта на министъра на финансите Скот Бесент да сведе дефицита до 3 процента от БВП.
Данните бяха публикувани само две седмици преди междинните избори, на които републиканците се опитват да запазят контрола си над Конгреса. Преди ключовия вот и двете партии предложиха мерки, които биха увеличили допълнително дефицита. Тръмп обеща да изплати по 5000 долара на всеки пълнолетен американец, ако републиканците запазят контрола си над Конгреса. Планът би струвал над 1 трилион долара. Демократите, от своя страна, искат да отменят съкращенията във финансирането на Medicaid.

Източник: БГНЕС    
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