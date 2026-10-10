Новият глас на Белия дом: Коя е Кейти Захария, която Тръмп избра за прессекретар

К алифорнийка с опит в Китай, майка на четири деца и твърд консерватор пое един от най-горещите постове във Вашингтон. Президентът Доналд Тръмп официално назначи 41-годишната Кейти Захария за нов прессекретар на Белия дом, хвърляйки я директно на първа линия броени седмици преди ключовите междинни избори в САЩ.

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Захария е бивш говорител на Министерството на вътрешната сигурност. Тя напусна ведомството през март, а в петък бе избрана да поеме отговорната роля, пише New York Post.

Who is Trump's new press secretary Katie Zacharia? A California native mom-of-four with a Hollywood husband https://t.co/IYLqXCWse4 https://t.co/DMQcaiZueD — New York Post (@nypost) October 9, 2026

„За мен е голяма чест току-що да назнача Кейти Захария за прессекретар. В момента Кейти е старши съветник по комуникациите в Truth Social (Trump Media & Technology Group), където се представя изключително добре!“, написа Тръмп в платформата Truth Social.

41-годишната Захария заема поста в медийната компания на Тръмп от юни, показва профилът ѝ в LinkedIn. Тя работи и като юридически съветник за Fix California – консервативна организация, фокусирана върху честността на изборите в щата. Групата е основана от Рик Гренел, бивш изпълняващ длъжността директор на Националното разузнаване по време на първия мандат на Тръмп.

„Преди това тя участваше в моите кампании, като помагаше в ключови оспорвани щати, където спечелихме 7 от 7“, посочва Тръмп. „Тя има безупречен опит и е лоялен и изключително способен поддръжник още от самото начало.“, допълва той.

Президентът каза още: „Тя е и отдаден привърженик на движението MAGA. Уверен съм, че Кейти ще постигне силни резултати за нашата страна като следващ прессекретар на Белия дом. Тя се радва на уважението на медиите, американския народ и моята администрация и ще работи отлично с тях.“

Тя поема поста от Каролайн Ливит, която се оттегли през август след раждането на второто си дете през май.

„Благодаря на президента Тръмп за изключителната привилегия да служа като прессекретар на Белия дом“, написа Захария в мрежата X след съобщението.

„Да служа на президента Тръмп и на американския народ в този критичен период, когато отбелязваме 250 години от съществуването на страната, е чест, която се случва веднъж в живота“, добави тя. „Президентът Тръмп показа на Америка, че можем отново да бъдем велики, и работи за постигането на това величие всеки ден. Неговото доверие е истинска привилегия, а лидерството му е благословия за тази страна.“, казва тя.

Захария определи летвата, поставена от Ливит, като „висок стандарт, който си струва да бъде последван“.

Редица политически фигури я поздравиха, включително републиканският конгресмен от Аризона Ейбрахам Хамаде. „Гордея се с моята приятелка Кейти Захария. Тя ще представлява президента Тръмп и администрацията изключително добре“, написа той в X.

Новият прессекретар е омъжена за филмовия продуцент Тайлър Захария, който работи по проекти за Angel Studios. В социалните мрежи тя често споделя снимки с четирите им малки деца и изразява гордостта си от филмите на съпруга си, сред които „Дейвид“, „На ръба на войната“ и „Младият Вашингтон“.

Според нейната биография Захария пристига във Вашингтон през 2006 г. като стажант в Републиканския национален комитет, докато учи в университета „Пепърдайн“. По-късно работи в Службата по политически въпроси на Белия дом по време на втория мандат на Джордж У. Буш.

След като придобива юридическа степен, тя става съдебен стажант в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Тексас. През 2011 г. се мести в Китай, където работи в екипа по международно право на адвокатската кантора „Джонг Лун“ в Пекин.

В интервю за списание LA Mom Magazine Захария обяснява, че е прекарала около десетилетие извън пазара на труда, за да отглежда децата си, след като се връща в Щатите през 2013 г.

„Кариерата ми се разви по доста необичаен начин“, споделя тя през юли. „Знаех, че искам да се занимавам с политика и право. Не предполагах, че ще се озова в Пекин, нито че шест години по-късно ще имам четири деца. Това, което тогава виждах като пауза в кариерата, всъщност беше истински подарък и ме мотивира още повече.“, добавя още тя.

В същото интервю тя разкрива, че е осиновена и че историята на биологичната ѝ майка е вдъхновила нейния активен ангажимент в каузи срещу абортите.

„Била съм на 20 или 30 минути от това да бъда абортирана“, казва тя в интервю през 2025 г. Биологичната ѝ майка, тогава 19-годишна, вече е имала час за процедурата, но в последния момент решава да роди, след като получава обаждане от християнски консултант, който я насърчава да обмисли осиновяване. Захария се запознава с биологичната си майка, когато навършва 18 години.

Тя е известна и като ярък консервативен глас в традиционно демократичния щат Калифорния. По-рано тази година тя публикува авторска статия, описваща сблъсъка ѝ в местна зала за бокс, където се появила с шапка „Отбор Тръмп“.

„Не става въпрос за една шапка. Става въпрос за правото да говориш и да се изразяваш без страх, дори в „толерантна“ Калифорния. Когато частният бизнес се превърне в зона, забранена за различно мнение, това е тихата смърт на свободата“, написа тогава Захария.

Тя поема поста в ключов момент за администрацията, тъй като до решаващите междинни избори остава по-малко от месец, а републиканците се борят да запазят мнозинството си в Камарата на представителите.