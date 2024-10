Ракета за многократна употреба поставя началото на нова ера в космическите изследвания

United Launch Alliance (ULA) изстреля днес своята ракетата "Вулкан Кентавър", което е важен етап в бъдещето на космическите полети в САЩ.

Втората мисия на ракетата "Вулкан Кентавър", наречена Cert-2, излетя от космическата станция Кейп Канаверал във Флорида.

Полетът продължи общо 34 минути и има за цел да докаже, че ракетата може да обслужва американски военни товари.

"Вулкан” е първата от нов клас ракети, предназначени да навлязат в полето, в което в момента доминира SpaceX на Илон Мъск, която през последните години успешно е изстреляла 388 ракети.

Мисията следва „много успешното“ изстрелване на Cert-1 през януари, заяви президентът и главен изпълнителен директор на ULA Тори Бруно по време на брифинг за пресата в сряда.

„Мисията има буквално една основна цел, която е да се извърши втори полет и да се постигне още един успех“, казва Бруно.

Първоначално мисията Cert-2 трябваше да носи космическия самолет "Дрийм чейсър" на "Сиера спейс - товарен кораб без екипаж, предназначен за снабдяване на Международната космическа станция (МКС). Забавянето на "Дрийм чейсър" обаче означава, че ULA ще продължи напред без него и вероятно ще се опита да го изстреля в някакъв момент през 2025 г.

Now I'm no Vulcan or SRB expert, but both the plume shape and "popcorn" flying off the right SRB seems off nominal to me...#Cert2 #VulcanRocket pic.twitter.com/5s7APaPrcZ