Райън Рейнолдс се пошегува, че ще продаде едно от четирите си деца

К огато става въпрос за уелския футболен клуб на Райън Рейнолдс и Роб Макълхени - Wrexham AFC, всичко е на масата - включително и потенциалната продажба на едно от децата на Рейнолдс.

По време на премиерата на сезон 2 на "Добре дошли в Рексъм" във вторник Рейнолдс и Макълхенни научиха, че няма да получат безвъзмездна помощ от 20 млн. паунда (25 млн. щатски долара) от Фонда за изравняване на нивото на британското правителство, от която, както обясниха, се нуждаеха, за да обновят стадиона си.

Ryan Reynolds jokes about selling one of his four children to fund Wrexham Football Club’s stadium renovations https://t.co/MUWRYv9tAZ pic.twitter.com/EtpdnObYdU — The Albany Herald (@Albany_Herald) September 14, 2023

Шон Харви, съветник на борда на директорите на Wrexham AFC, съобщава новината на Рейнолдс и Макълхенни по време на епизода.

"Това е огромен проблем", каза Рейнолдс, преди да попита дали има нещо, което могат да направят, "за да помогнат да се справим с това".

Харви оптимистично им каза: "Ще намерим решение, защото ще трябва да мислим нестандартно и да правим нещата по различен начин".

"Ще продам едно от децата си", пошегува се след това Рейнолдс и добави: "Имам четири. Дори не им знам имената."

Ryan Reynolds Jokes He Doesn’t ‘Even Know’ the Names of His 4 Kids With Blake Lively - https://t.co/Kf0tLAYM8P pic.twitter.com/Ga9uCb1k8T — Gossip Groove (@GossipGroove) September 14, 2023

Актьорът от "Дедпул" наистина има четири деца, които споделя със съпругата си Блейк Лайвли. Наскоро двойката посрещна четвъртото си дете, което се присъедини към трите им дъщери Джеймс, на 7 години, Инес, на 6 години, и Бети, на 3 години.

"Не разполагам с 20 милиона паунда, които да лежат наоколо. Не знам дали Райън има, но не мисля, че е така. Той може да каже, че има, но аз бих поговорила с Блейк, защото се обзалагам, че няма", закачливо заяви Макълхени по време на изповедното интервю в шоуто.

"Добре дошли в Рексъм" проследява собствеността на холивудската двойка върху футболния отбор, докато те работят за промотирането на клуба във Футболната лига, след като 15 години е бил в Националната лига. Част от тези усилия е разширяването на стадиона.