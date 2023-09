"Великолепна!": Блейк Лайвли очарова отново в неочакван тоалет и ... сладкиш

К огато се появиха първите кадри на Блейк Лайвли от снимките на филма "It Ends With Us", феновете бяха настръхнали от факта, че тоалетите ѝ не отговарят на това, което си представяха, че ще носи героинята ѝ Лили Блум.

През уикенда обаче Блейк доказа, че обича щурите дрехи точно толкова, колкото и героинята, която пресъздава. 36-годишната Блейк сподели в Instagram поредица от снимки и видеоклипове, на които прави сладкиш - и макар сладките лакомства, които приготви, да изглеждат прекрасно, феновете бяха очаровани от цветното ѝ облекло.

Майката на четири деца съчета жилетка в тъмносиньо и лилаво с плаваща розова пола на шарки, чанта Chanel и чифт розови мокасини Louboutin, а косата ѝ беше дълга и разпусната на вълни в стил русалка - и феновете се радваха на ансамбъла ѝ.

"Откъде са ти розовите обувки?!? Разкошни са", заяви един от феновете.

"Това облекло!! Великолепна!!!", добави друг.

Изборът на дамска чанта Chanel придаде на тоалета на Блейк предразполагащо излъчване, като много фенове я сравниха с героинята ѝ от "Сплетница", Серена Ван Дер Уудсен. "Тя буквално е Серена Ван Дер Уудсен", коментира един от тях, а друг последовател отбеляза: "Добре дошла обратно, кралица Серена."

Сестрата на Блейк, актрисата Робин Лайвли, се присъедини към своята сестра за деня и дори позираха на обща снимка. 51-годишната Робин добави няколко коментара към снимките, като написа: "Ти създаваш шедьовър, докато аз безсрамно поглъщам всичко, до което мога да се докопам" и: "Този ден беше истинска сбъдната мечта."

Въпреки че между сестрите има 15-годишна възрастова разлика, те са изключително близки, като в края на август Робин сподели две очарователни техни снимки в Instagram, за да отпразнува рождения ден на Блейк.

"Con amore siempre... L'amour you like crazy! Честит рожден ден, сладка сестричке! Ти правиш света ми по-щастливо място", написа тя заедно със снимка на дуета в Париж и снимка от детството им.

Феновете харесаха снимката, като написаха: "Красиви снимки на теб и Блейк" и: "Вие двете изглеждате толкова сладки."

Робин е близка и със съпруга на Блейк - Райън Рейнолдс. Тримата присъстваха на събитие в чест на Райън, на което Блейк произнесе реч за съпруга си, а Робин написа: "Той заслужава ВСИЧКИ похвали и мили думи, които така лесно се изсипаха от устата на хората тази вечер. Но никой не го каза по-добре от сестра ми."

Обожаваме близката им семейна връзка!