Сладка целувка и прегръдка: Блейк Лайвли посети Райън Рейнолдс на снимачната площадка

Р айън Рейнолдс получи специално удоволствие в сряда, когато натовареният му снимачен ден за предстоящия му филм за супергероите "Дедпул 3" беше прекъснат от посещението на съпругата му Блейк Лайвли.

35-годишната актриса изглеждаше непринудено и готино, докато отиваше към снимките, които в момента се провеждат в Норфолк, Англия, с две от по-големите дъщери на двойката.

А 46-годишният актьор посрещна съпругата си от почти единадесет години със сладка целувка и прегръдка, докато прекарваха времето си заедно на плажната локация.

Райън беше облечен в станалия вече емблематичен червен костюм, за да изиграе главния герой, мъдрия антигерой Дедпул.

На снимачната площадка към него се присъедини и дългогодишният му приятел Хю Джакман - който се включи в дългогодишната кампания на шеги и закачки помежду си - тъй като му предстои да се превъплъти в ролята на супергероя от X-Men Върколак.

При посещението си на снимачната площадка Блейк подчерта невероятното си тяло, като носеше елегантен бял изрязан потник.

Тя показа и модните си инстинкти с привличащ вниманието чифт тъмносини кожени панталони с висока талия.

Актрисата от "Епохата на Аделина" носеше дългата си руса коса спусната и я остави да се развява на вятъра.

Блейк изглежда беше пристигнала на снимачната площадка между дублите, тъй като Райън беше без маска и успя да спре и да поговори.

