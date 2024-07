Радиоактивна защита: Инжектират рогата на носорози за борба с бракониерството

У чени от Южна Африка за пръв път вкарват радиоактивен материал в роговете на живи носорози в рамките на усилията за по-лесно откриване на роговете по международните граници и за ограничаване на бракониерството.

След като са били изправени пред почти пълно изчезване, успешните дейности по опазването на природата са довели до възстановяване на популациите на носорозите в Африка, като по-голямата част от тези животни живеят в Южна Африка. Въпреки това в родината им все още има проблем с бракониерството - миналата година в страната са били убити 499 носорога, а рейнджърите, които се опитват да ги защитават, все по-често се оказват в опасност.

(Видеото е архивно: Белите носорози се завръщат в Конго)

VIDEO: 🇿🇦 Radioactive rhino horns to curb poaching in South Africa Scientists inject radioactive material into live rhino horns to make them easier to detect at border posts in a pioneering project aimed at curbing poaching #AFPVertical pic.twitter.com/Pr0ZZDodZj

Бракониерите се насочват към животните заради характерните им рога, които са много търсени в азиатските страни заради използването им в традиционната медицина.

"Това е довело до факта, че в момента рогата им са най-ценната стока в търговията на черния пазар, като стойността им е по-висока дори от тази на златото, платината, диамантите и кокаина. За съжаление, роговете на носорозите играят голяма роля във финансирането на най-различни престъпни дейности в световен мащаб", казва в изявление професор Джеймс Ларкин, директор на звеното по радиационна и здравна физика към Университета Витватерсранд.

Ларкин е ръководител на проекта "Ризотоп", който предлага нов начин за справяне с проблема с бракониерството - радиоактивност.

След тригодишна разработка на 24 юни Ларкин и екипът започват да вкарват ниски дози нетоксични радиоизотопи в рогата на 20 живи, но упоени носорози, живеещи в биосферния резерват Уотърбърг на ЮНЕСКО.

Attention all #rhino horn consumers! #SouthAfrica scientists inject radioactive material into live #rhino horns which would "render the horn useless... essentially poisonous for human consumption" Could this be the silver bullet to end #rhino #poaching?https://t.co/RsKbFnX75A pic.twitter.com/z7LaLsWxs3