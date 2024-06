Защитник на розовите делфини: Мъжът, който се стреми да спаси водните обитатели на Амазонка

Н авлизайки дълбоко в сложните водни пътища на Амазонка, колумбийският морски биолог Фернандо Трухильо за първи път се заема да изследва мистериозния розов речен делфин през 1987 г. по нареждане на покойния вече известен океанограф Жак Кусто.

Трухильо се запознава с Кусто по време на университетски семинар в Богота. Когато Трухильо попитал върху какво да съсредоточи изследванията си, Кусто му казал, че трябва да отиде да проучи речните делфини, които не били изследвани задълбочено. Две години по-късно Трухильо се качва на товарен самолет, за да започне приключението си в Амазонка.

Роден и израснал в Богота, Трухильо пристига в крайречното село Пуерто Нариньо като наскоро завършил с "арогантността на човек от университета", спомня си той. Скоро осъзнава, че ще има нужда от помощта на местните хора тикуна, за да се ориентира в сложния терен и да се доближи до делфините.

"Това е много агресивна среда, в която е много трудно да се оцелее. Местните жители започнаха да ме учат - да ми показват различните видове, как да греба с кану, как да се разхождам в гората", казва Трухильо пред CNN за Амазония.

В крайна сметка той установява дълбока връзка със сладководните делфини и заобикалящата ги среда. Открива, че популациите им намаляват поради свръхулов, унищожаване на местообитанията, замърсяване и климатични промени.

В Амазония се срещат два вида сладководни делфини: делфинът от река Амазонка, наричан още "розов делфин" заради цвета си, и по-малкият делфин тукуси, казва Трухильо.

И двата вида са хищници, които помагат за поддържане на рибните популации в норма. През 2018 г. розовите делфини бяха класифицирани като застрашени от Международния съюз за защита на природата, а две години по-късно и тукуксите.

"Първата година, когато дойдох тук, за една година намерих 21 мъртви делфина, така че знаех, че трябва да направя нещо за тези животни", казва той.

Той решава да остане в региона и да продължи работата си заедно с местните жители, които започват да го наричат Омача, което на езика тикуна означава "делфин, който се превръща в човек".

"Те ми казаха: "Всички ние вярваме, че ти си делфин, който се е превърнал в човек, за да защитава делфините", казва Трухильо.

През 1993 г. прякорът му се превръща в име на неговата природозащитна организация, която се занимава със защита не само на делфините, но и на други застрашени водни животни и техните местообитания в цяла Южна Америка.

"Дойдох тук с романтичния подход да спася делфините, но изведнъж осъзнах, че делфините са само малка част от тази огромна екосистема и за да защитя делфините, трябва да защитя реките, езерата и други видове като ламантини, каймани, а също и хората, които живеят тук", казва той.

През последните 30 години награждаваният учен и неговата фондация работят неуморно, за да подпомогнат сключването на споразумения за риболов, щадящи делфините, да съживят влажните зони и да спомогнат за приемането на първата по рода си глобална декларация за защита на речните делфини през 2023 г.

Трухильо е помогнал за обучението на учени от цяла Южна Америка в областта на проучването на делфините и усилията за опазване на околната среда и е участвал в безброй експедиции из целия континент, за да оцени други сладководни екосистеми и заплахите за биологичното разнообразие.

Навсякъде, където отива, Трухильо казва, че делфините са от съществено значение за подпомагане на екипа в постоянните му усилия за опазване на околната среда.

"Делфините са своеобразен термометър, индикатор за състоянието на реките", казва той.

През последните няколко години фондация "Омача" маркира делфините със сателитни проследяващи устройства, за да следи популацията им.

"Вече сме маркирали повече от 60 делфина в Южна Америка и 27 само в Колумбия", казва той пред CNN.

GPS проследяващите устройства са помогнали на екипа му да определи къде делфините се хранят, чифтосват и раждат, за да може да защити по-добре тези райони.

Понастоящем Трухильо е част от двугодишна експедиция на National Geographic и Rolex Perpetual Planet, в която той ръководи усилията, насочени към опазване на делфините и техните екосистеми, като същевременно подкрепя местните местни общности.

"Работата в Амазония крие толкова много предизвикателства и понякога не сме много оптимистично настроени, но мисля, че можем да направим малка промяна", казва той.

Въпреки трудностите Трухильо заяви, че ще продължи да се бори за опазването на тази ценна екосистема и нейните обитатели.

