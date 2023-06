Пържени камъни - новата мода в китайската улична храна

М оже да ви звучи като шега, но това е съвсем реално ястие.

Пържените камъни са най-новата мода на китайската улична храна.

Известно като „най-твърдото ястие в света“ – буквално – е традиционно пържено ястие с камъни като основна съставка, което предизвика кулинарно любопитство в китайските социални медии, а и не само.

Предполага се, че хранещите се смучат малките камъчета, за да се насладят на богатия и пикантен вкус на ястието, което произхожда от източната китайска провинция Хубей.

Ястието пристига с инструкции да се изсмуква сосът, след което камъните трябва да бъдат изплюти - откъдето и идва името на ястието - „суодиу“, което означава "смучете и изхвърлете".

През изминалата седмица из платформите на китайските социални медии се появиха видеоклипове на потребители, които пробват „суодиу“.

На кадрите се вижда и как уличните готвачи приготвят необичайното ястие. Продавачите поливат с чили и олио камъчета, цвърчащи на скара в стил тепаняки. После ги поръсват с чеснов сос, след което запържват всичко със смес от скилидки чесън и нарязани на кубчета чушки.

Докато приготвят ястието, понякога готвачите съпътстват всяко свое движение с рими, според видеоклипове в Xiaohongshu, китайския еквивалент на Instagram.

"Who is there among you, who, if his son asks him for bread, will give him a stone?" (Mt 7.9). No, of course not. What about a stir-fried pebble, then?https://t.co/EzBOCKIHGz