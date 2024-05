Първата дама на Нигерия подкрепи Меган Маркъл

П ървата дама на Нигерия, Олуреми Тинубу, подкрепи Меган Маркъл, след като интернет потребители казаха, че тя е критикувала модния избор на херцогинята по време на посещение в страната по-рано този месец.

Новините в дните след посещението на Меган, отразиха коментари от реч на Тинубу, която обсъжда проблемите, пред които е изправено младото население на Нигерия.

„Ние не приемаме голотата в нашата култура“, каза Тинубу. „Всички те са красиви момичета, но трябва да са уверени, за да знаят, че са. Те не искат да бъдат като... дори имитират и се опитват да подражават на филмови звезди от Америка.

"Те не знаят откъде идват. Защо Меган дойде тук да търси Африка? Това е нещо, с което трябва да се приберем. Ние знаем кои сме, не губете кои сте вие", добави Тинубу.

Това беше изтълкувано от някои все едно първата дама използва Меган като пример, като нейното споменаване на „голотата“ е критика към модния избор на херцогинята за нейното посещение. Сензационни публикации в социалните медии за коментарите бяха широко разпространени и докладвани от основните медии.

Сега обаче офисът на първата дама излезе с изявление, подкрепящо Меган и отхвърляйки това, което те смятат за невярно. Newsweek се свърза с представители на Меган Маркъл и офиса на Олуреми Тинубу за коментар.

„Тя имаше предвид, че Меган цени хората, които сме, и затова тя идва тук“, каза офисът на първата дама пред международната информационна агенция Agence France-Presse на 30 май. „В нито един момент тя не каза нищо за обличането на Меган.“

Меган и принц Хари като цяло бяха добре приети по време на тридневното им посещение в Нигерия между 10 и 12 май.

