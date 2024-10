Властите започват „междуведомствена операция“ в затвора, в който е Пъф Деди

В Metropolitan Detention Center в Бруклин се провежда междуведомствена операция, съобщават служители на федералния затвор.

В момента в нюйоркския затвор е настанен Пъф Деди (Шон „Диди“ Комбс) по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и рекет. През годините там са били задържани и други високопоставени затворници - от Р. Кели до Сам Банкман-Фрид.

В изявление за CBS News Федералното бюро за затворите заяви, че операцията е „предназначена за постигане на общата ни цел да поддържаме безопасна среда както за нашите служители, така и за лишените от свобода лица, настанени в Metropolitan Detention Center в Бруклин (MDC Brooklyn) “.

Бюрото допълва, че там няма активна заплаха.

За провеждането на проверката агенцията си партнира с Бюрото на генералния инспектор на Министерството на правосъдието на САЩ и други правоприлагащи органи.

Операцията се провежда в момент, когато затворът е подложен на засилен контрол заради смъртни случаи, насилие и окаяни условия. Бюрото за затворите и Министерството на правосъдието настояват за отстраняване на проблемите и за търсене на отговорност от виновните.

BREAKING: Federal prison officials say an ‘interagency operation’ is underway at a troubled New York jail that houses Sean ‘Diddy’ Combs https://t.co/KB0gC0UdVU