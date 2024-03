Пускат на пазара кукли Барби, представящи силните жени

П о повод Осми март и 65-годишнината от появата на първата Барби "Мател" пуска на пазара кукли, представящи силните жени, съобщи "Ти Ем Зи".

Сред осмомартенските кукли има Барби Виола Дейвис и Барби Шаная Туейн. "Представяме на момичетата забележителните истории на жени, доказали, че могат да бъдат каквито пожелаят", обяви компанията производител "Мател".

