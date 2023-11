„Това е толкова сладко!“: Марая Кери със своя Барби за Коледа

Точно навреме за празниците, Марая Кери — икона, носителка на "Грами", певица на 19 хита №1, кралица на всички празнични неща, създател на една от най-слушаните коледни песни на всички времена — има ранен коледен подарък за своите фенове.

Марая Кери ще има своя кукла Барби, която ще струва $75. Визията ѝ е същата: усмивката, косата, микрофонът и дори пръстенът с пеперуди.

Mattel е продал повече от един милиард кукли Барби, а "All I Want for Christmas Is You" на Кери вече надхвърли повече от милиард стриймвания в Spotify.

„Като малко момиченце нямах много играчки“, казва Кери ексклузивно за PEOPLE, спомняйки си тежкото си детство, израстването в малка къща в Лонг Айлънд, Ню Йорк, с майка си, Патриша Кери, оперна певица. „Единственото нещо, което наистина исках, беше Барби.“

Кери е известна с перфекционизма си независимо дали става въпрос за нейно изпълнение, стил или украса на коледните ѝ елхи. Така че, когато тя започва работа с Mattel, тя има обратна връзка с производителя.

„Имах някои забележки, да“, започва тя. „Косата и други неща. Но когато видях куклата си, си казах: „О, Боже мой, това е толкова сладко.“ Защото е с коледната рокля, която нося във второто видео на „All I Want for Christmas Is You“, което е режисирано от Джоузеф Кан.“

Кери споделя още, че харесвала много Барби докато растяла и все още се радва на всичко свързано с популярната кукла.