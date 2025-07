„Пумпай“ срещу режима: Сръбската телевизия прекъсна мач на Джокович заради спорен жест (ВИДЕО)

Р ежимът на сръбския президент Александър Вучич прибягна до цензура на тенис легендата Новак Джокович.

Вчера, 5 юли, Джокович сломи сънародника си Миомир Кецманович и постигна нов рекорд на Уимбълдън, но по-интересно беше какво се случи след успеха. Освен битката на корта, прочутият тенисист се впусна и в друг сблъсък извън зеленото игрище — той реши да отбелязва всяка победа в Лондон със знаковото „Пумпай“ - слоганът на протеста срещу режима на Вучич, който няма буквален превод, но означава „Давай, натискай!“ в жаргонен смисъл.

Джокович и дъщеря му отпразнуваха победата пред феновете с жестовете, които наподобяват помпане. Думите на сърбина „пумпай“ след мача с Кецманович не бяха преведени в прякото излъчване по сръбската спортна телевизия Arena Sport, а държавната РТС директно приключи излъчването на живо.

Djokovic Pumpaj!



Showing support to the protests against the corrupt and totalitarian government in Serbia



He's a man of principle, with the courage to take a stand and defend human rights pic.twitter.com/9rSB7nZ8Fy