Исторически успех: Новак Джокович спечели 100-тна ATP титла🎾

Н овак Джокович стана едва третият тенисист в Откритата ера, който печели 100 титли на сингъл от календара на ATP. Това историческо постижение дойде в събота, когато сърбинът победи Хуберт Хуркач с 5-7, 7-6 (7-2), 7-6 (7-2) във финала на Откритото първенство на Женева, предаде CNN.

24-кратният шампион от турнири от Големия шлем се присъедини към легендите Джими Конърс и Роджър Федерер като единствените мъже, достигнали границата от 100 трофея.

