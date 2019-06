П тиците са навсякъде. Толкова сме свикнали с тях, че дори не забелязваме гълъбите, които вместо да летят, крачат тромаво по земята, търсейки трохи от закуските на хората.

Обичайно птиците отлитат, когато подметката ни ги приближи, но не и градските. Те не се страхуват от хората, но бягат от кучетата.

Те пресичат улиците по пешеходни пътеки и знаят как да се оправят в различни ситуации в градската среда.

Оказва се, че „птичите мозъци“ всъщност

доста добре се справят с проблеми.

Drivers stopping along the Neva for two ducks crossing the street -- in the crosswalk -- is maximally on brand for Russia's cultural capital



h/t @fontanka_news https://t.co/J3KVSsZdK2 pic.twitter.com/FmnE7ZDdgq — Scott Rose (@rprose) 23. Mai 2019

Гарваните са познати със своята способност да разрешават проблеми.

Изследване от 1995 г. регистрира поведението им и открива, че в японския град Сендай тези птици са открили метод за отваряне на твърди ядки – като ги хвърлят под гумите на коли, там където движението е по-малко натоварено и превозните средства се движат бавно.

Немалко видеа на гарвани стават популярни в интернет заради ловкостта и интелекта на тези птици.

Миналата година из социалните мрежи се разпространи видео на гарван, който използва кредитна карта, за да купи билет за влак. Доколко са истински тези видеа и доколко контекстът отговаря на интерпретацията са въпроси, чийто отговор можем да поставим под въпрос що се отнася до интернет, но въпреки това интелектът на гарваните е неоспорим.

Те са се доказали в способността си да разрешават проблеми, да планират в бъдещето и да разменят предмети за по-добра храна, както и да използват инструменти, за да достигнат до труднодостъпна храна.

Означава ли това, че птиците си комуникират,

за да обменят опит? Оказва се, че да.

Проучване в Уитъм Уудс, Англия, разглежда точно този въпрос. За целта на синигери в града са поставени проследяващи чипове под формата на гривна на крака.

По този начин след като два мъжки екземпляра успяват да разрешат пъзел, учените проследяват как точно информацията се предава от птица на птица.

Каналите за разпространение на ценната информация позволяват на учените да надникнат и в социалния живот на пернатите, забелязвайки кои птици предпочитат да комуникират едни с други.

И както е в света на хората – първият, който научава информацията, е най-добрият приятел.

Пъзелът от експеримента може да бъде разрешен по два начина

Друг интересен аспект е, че птиците, не само предават информацията, но и тя се възприема от останалите по начина, по който е предадена.

Това означава, че тези, които използват само единия метод за разрешаване, научават своите приятели да разрешават пъзела по същия начин.

Година по-късно учените правят проверка на наученото и се оказва, че птиците продължават да използват само и единствено метода, който са възприели от останалите.

Flying to Argentina and back and landing in the same bush, using tools, and solving puzzles—birds make good use of their relatively small brains. https://t.co/wKBiu5QcQm — National Geographic Magazine (@NatGeoMag) 14. Juli 2018

И ако пернатите се учат взаимно в естествената си среда, за да се справят с различни обстоятелства, то в градската среда те стават доста по-ловки поради обстоятелствата, които ги заобикалят.

Оказва се, че „птичи мозък“ не е толкова коректно словосъчетание в контекста, в който го използваме ежедневно.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .

За още интересни новини последвайте страницата ни в Instagram.

По темата 10-те най-умни животни на планетата

Четири интелигентни и чудни птици

Имат ли чувства рибите?

Как делфин се самоуби от любов към жена

Гарваните са толкова умни, колкото е и 7-годишно дете

Историята на маймуната Джак, която 9 г. работи на жп гара

Малко момиче тренира птицата си да атакува когото й каже

Учени откриха птици, които еволюират в нов вид