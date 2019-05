М алко момиченце и нейният папагал привлякоха вниманието на над милион души в интернет. Потребител в Туитър наскоро сподели видео на племенницата си и нейният домашен любимец, и публикацията бързо събра 1,6 милиона харесвания и 511 споделяния в социалната мрежа.

Във видеото малкото момиченце тренира птицата си да напада всеки, по когото детето започне да крещи. И реакцията на папагала е мигновена.

A bird that attacks on command! 🤣 This is the cutest thing you'll see today! <3@Apex_sH #bird https://t.co/E38i5TivCF