Психолог разкри: Как действа успокояващата музика на стреса

П сихотерапевтът Ирина Крашкина каза, че успокояващата музика не облекчава стреса при всички хора. В интервю за РИАМО тя каза, че музиката играе важна роля в живота на всеки човек, но релаксиращата музика не действа успокояващо на всички.

„Жанрът на успокояващата и релаксираща музика определено не облекчава стреса при всички. Човек, който активно взима решения е във вътрешно състояние на напрежение - времеви натиск. При този случай успокояващата музика няма да премахне този стрес, а напротив, ще го засили “, каза Крашкина.

Психологът отбеляза, че музиката играе сериозна роля в живота на всеки човек. Тя обясни, че имаме три основни канала за връзка със света: слухов, визуален, кинестетичен. Тоест хората изучават света чрез звуци, образи и докосване.

„Има още 2 канала: обонятелен и вкусов. Но те обикновено са от спомагателен характер и рядко са основни за когото и да било. Затова ролята на звука, като едно от основните сетива, е важна и голяма. Естествено звукът от музика или текст, е по-значим и ни влияе много повече, от ежедневните шумове“, уточни Крашкина. „Като от особено значение е за хората с изострен слух.“

Тя добави, че това са хора, които различават нюансите на речта и преходите в звуковите преливания в дадена музика.

