На фона на пламъци: Фойерверки "подпалиха" концерт на Били Айлиш

Ф ойерверките пламнаха на последната песен "Happier than Ever", която американската певица Били Айлиш изпълни, закривайки изцяло дамска вечер на фестивала "Рок на Сена", отбелязващ своята 20-годишнина, предаде АФП.

Френските фенове чакаха със затаен дъх своята любимка, чието последно изпълнение на открито в Париж беше твърде кратко - само три песни на концерта за планетата, организиран на 23 юни от неправителствената организация "Глоубъл ситизън" (Global Citizen) в подножието на Айфеловата кула.

Billie eilish - rock en seine 2023 pic.twitter.com/mIPWdUsRL8 — eryne (@erynevlg) August 23, 2023

Почитателите на Били Айлиш не останаха разочаровани. Седемкратната носителка на наградата "Грами", придружена от брат си Финиъс, изнесе старателно планирано шоу, което продължи час и половина, без засечки и прекъсвания.

На фона на пламъци, прожектирани на огромни екрани зад нея, Айлиш започна концерта с песента "Therefore I Am", преминавайки през парчета като "What was I Made for?" от саундтрака на блокбастъра "Барби" и "TV", преди епичния финал с "Bad Guy" и "Happier than Ever".

Били Ейлиш е на 21 години, почти колкото самия фестивал - достатъчни, за да придадат младежки облик на това водещо френско събитие за съвременна музика край Париж. Миналата година четирите фестивални дни привлякоха 150 000 зрители.

Сред 40 000 души, присъствали в сряда вечерта, "имаше много млади хора, по-млади от тези, с които сме свикнали, дошли на фестивала за първи път", каза директорът му Матийо Дюкос.

В откриващата изцяло дамска вечер на фестивала "Рок на Сена" Били Айлиш беше последната от общо седем изпълнителки. Сред тях беше 24-годишната норвежка певица Гърл ин Ред, която вече е подгрявала концерти на Айлиш, както и на друга американска мегазвезда - Тейлър Суифт.

От седемте участнички само две са прехвърлили 30-те - прекрасен акцент върху изгряващите женски таланти.

"За първи път имаме 50 процента жени артисти и сме много щастливи от това. Свикнали сме по-скоро да фокусираме вниманието върху новите открития, но този път се опитваме да съчетаем и двете, с много 20-годишни изпълнители", каза Дюкос, визирайки посоките, в които иска да върви фестивалът.

Изцяло дамската откриваща вечер е опит да се коригира недостигът на жени, които участват във фестивали. От френския Национален център за музика (CNM) отчитат, че от 90 събития, посветени на съвременната музика през 2019 г. (последната референтна година преди здравната криза), жените певици/музиканти са съставлявали едва 14 процента, срещу 86 процента за мъжете.