Завръщането на Диди: Рапърът издава първия си албум от 17 години

А мериканският рапър и продуцент Диди ще издаде първия си нов албум от 17 години, съобщи сп. „Ролинг стоун“.

Във вторник прочутият изпълнител обяви, че новият му албум, наречен „The Love Album: Off the Grid“, ще излезе на 15 септември. Това ще бъде първият му пълен запис, откакто албумът „Press Play“ излезе през 2006 г.

Diddy is dropping his first album in years and @justinbieber, @SwaeLee, @maryjblige and more are hopping on the LP. https://t.co/MHftC3OHn9