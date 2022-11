Замърсяването на въздха е отнело живота на стотици хиляди в Европа през 2020 г.

З амърсяването с фини прахови частици е причинило 238 000 преждевременни смъртни случая в Европейския съюз през 2020 г., цифра, която леко се е увеличила за една година заради КОВИД-19, предаде Франс прес, позовавайки се на доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС).

"Излагането на концентрации на фини частици над препоръките на Световната здравна организация (СЗО) е довело до 238 000 преждевременни смъртни случая в целия ЕС", се посочва в доклада.

Това е повече от 2019 г., когато фините частици, проникващи дълбоко в белите дробове, са причинили преждевременната смърт на около 231 000 души.

Увеличението контрастира с постоянния спад през последните двадесет години. Общият спад е с 45 процента между 2005 г. и 2020 г., въпреки че според проучването цифрата остава "значителна".

Въпросното увеличение може да се обясни по-специално с факта, че КОВИД-19 е засегнал по-тежко хората с придружаващи заболявания, свързани със замърсяването на въздуха (рак, белодробни болести или диабет тип 2).

Сравнявайки 2020 г. с 2019 г., авторите на доклада са установили още, че броят на преждевременните смъртни случаи, дължащи се на замърсяването на въздуха, се е увеличил за фините частици (PM2.5 - с диаметър под 2.5 микрометра), но е намалял за азотния диоксид (NO2) и за озона (O3).

За озоновите частици (O3), главно от пътния трафик и промишлените дейности, тенденцията през 2020 г. е към намаляване с повече от 24 000 смъртни случая, т.е. спад от 3 процента за една година.

За азотния диоксид (NO2), газ, произвеждан главно от превозните средства и топлоелектрическите централи, са регистрирани над 49 000 преждевременни смъртни случая. Това е спад от 22 процента, който отчасти се обяснява с намаляването на пътния трафик по време на пандемията от COVID-19.

