Проучване: Положителното мислене възстановява паметта

В ъзрастни хора с леки когнитивни нарушения, които мислят положително за стареенето, е по-вероятно да възстановят паметта си, отколкото тези, които мислят отрицателно. Това установи ново проучване на факултета по обществено здраве към университета Йейл, цитирано от ЮПИ.

Изследването, което се основава на национално проучване на здравето и пенсионирането, е описано подробно в статия, публикувана в рецензираното издание “Джърнъл ъв американ медикал асошиейшън”. Проучването е първото, което открива доказателства, че културно-обусловеният фактор на позитивните умствени нагласи за възрастта допринася за възстановяването на леки когнитивни нарушения. Съавторите разглеждат резултатите от 1716 участници на възраст над 65 години в рамките на национално проучване.

“Мнозина смятат, че няма възстановяване от слабото когнитивно разстройство, но в действителност половината от хората, които го имат, се възстановяват”, казва Бека Леви, професор по обществено здраве в Йейл и научен ръководител на изследването.

“Малко се знае за това защо някои се възстановяват, а други не. Ето защо разгледахме положителните нагласи относно възрастта, за да видим дали те ще помогнат да се даде отговор”, допълни проф. Леви.

Екипът й установява, че възрастните хора от групата с положителни нагласи за възрастта, които са започнали изследването с нормални познавателни способности, е по-малко вероятно да развият леки когнитивни нарушения през следващите 12 години, отколкото тези от групата с отрицателни убеждения за възрастта, независимо от изходната им възраст и физическо здраве.

