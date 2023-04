5-те здравословни грешки след 50-те

С възрастта мускулите губят гъвкавостта, силата и издръжливостта си, което може да има голямо въздействие върху стабилността, баланса и координацията ни. Артериите и кръвоносните съдове започват да се втвърдяват и карат сърцето да работи прекалено бързо, за да осигури нормалното кръвообращение в тялото. Въпреки всички тези промени, свързани със здравето, които настъпват след определена възраст, често срещано е някои здравословни навици да бъдат изоставени... Научете повече за здравословните грешки след 50-те.

1. Консумирате твърде много алкохол

Много честа грешка, забелязана при хората над 50-те, е че не осъзнават колко вредна може да е за тях консумацията на алкохол. Дори да пиете само в компания, алкохолът няма никаква здравословна стойност и дори може да доведе до доста вредни ефекти при по-възрастните. Приемът на алкохол може да влоши здравословните проблеми, които имате и е изключително опасно, ако се приема с определени лекарства. Друго важно по темата е, че някои възрастни преживяват ефектите от алкохола по-осезаемо от други, което увеличава риска от фрактури, падания и други инциденти.

2. Не правите силови упражнения

Ако си мислите, че сте прекалено възрастни за силови упражнения, помислете си пак! Да изключите този тип упражнения от тренировките си е една от големите грешки, които хората правят след 50-те. Може би си мислите, че трябва да правите повече кардио, а се оказва, че много по-важни за здравето са силовите упражнения, както и изграждането на мускулна маса. Този вид упражнения помагат да се избегнат падания и последващите ги наранявания.

3. Не консумирате достатъчно фибри

Структурните промени, които настъпват в дебелото черво предразполагат много възрастни към това да получават запек. Липсата на физическа активност, недостатъчният прием на вода, както и неподдържането на богата на фибри диета също води до запек. Много важно е плодовете, зеленчуците и зърнените храни да бъдат неразделна част от вашата диета. От клиниката Майо допълват, че е добре да ограничите млечните продукти, тлъстите меса и сладкишите, тъй като те също водят до запек.

4. Прекалявате с нездравословните храни

Въпреки, че обикновено са много изкушаващи време е да спрете пържените храни, снаксовете, сладкишите, бисквитките и чипсовете. Проучванията показват, че прекалената консумация на нездравословни храни забързва стареенето на мозъка, което може да прерасне в деменция. Други изследвания разкриват, че хората чиято диета съдържа повече бобови храни, зеленчуци, плодове, кафе и чай намаляват значително шансовете си от развиване на деменция.

