К отките или кучетата са по-интелигентни?

До този момент има много проучвания, които доказват способностите на най-добрия приятел на човека, но за котките рядко се говори.

Оказва се, че те не са по-малко интелигентни от кучетата, а просто не се справят толкова добре в това да показват, че разбират какво им се говори.

Това, което се казва в проучването на Атсуко Саито и неговия екип от Университета в Токио, е че котките умеят да разпознават собственото си име дори и в изречения, а ако съжителстват с други домашни любимци това тяхно умение е дори още по-развито.

В проучването на японските учени са участвали общо 78 котки.

На всяка една от тях е бил прочетен списък с общо пет имена, четири от които са били много близки до тяхното собствено.

„Котките, по подобие на кучетата, имат способността да правят асоциации на елементарна логическа основа. В повечето случаи реакцията им на нашето обръщение към тях е в очакване на някаква награда или храна”, обяснява Раймондо Коланджели, вицепрезидент на Асоциацията на ветеринарните лекари в Италия.

Котките, участвали в проучването, са били домашни и такива от т.нар. котешки кафенета в Япония. Използваните аудиозаписи са били на техните стопани.

Интересен факт е, че котките от кафенетата например, които съжителстват с още много от техния вид и ежедневно чуват различни имена, наострят ушите си, чувайки всяко едно от познатите им имена, но реагират най-активно, само щом чуят своето.

“Cats are just as good as dogs at learning — they're just not as keen to show their owners what they've learnt.” https://t.co/JnIZG0cMxh