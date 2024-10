Проучване: Има връзка между месото, което ядем, и хроничните заболявания

П ритеснявате се за риска от диабет тип 2? Според ново проучване може би трябва да обърнете внимание на видовете месо, които консумирате.

Редовната консумация на червено и преработено месо се свързва с по-висок риск от диабет тип 2, според анализ на данни от 31 изследователски кохорти, публикуван във вторник в списание The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Проучването е най-изчерпателното до момента, показващо връзката между преработеното и непреработеното червено месо с диабет тип 2, казва старшият автор на проучването д-р Нита Форухи, професор по здраве и хранене на населението в Университета в Кеймбридж, Великобритания, в имейл.

Диабетът тип 2, хронично състояние, което се проявява, когато кръвната захар редовно е твърде висока, е най-разпространеният тип диабет, според Националния институт по диабет и храносмилателни и бъбречни заболявания (National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases). Ако не се контролира, диабет тип 2 може да доведе до проблеми, включително сърдечни заболявания, инсулт и бъбречни заболявания.

Има още въпроси, свързани с месото, които трябва да бъдат зададени, като например рискът от птичето месо и възможните ефекти от различните методи на готвене, казва д-р Хилда Мълруни, преподавател по хранене и здраве в Лондонския университет „Метрополитън“, в съобщение за медиите. Тя не е участвала в проучването.

Но новото изследване съответства на настоящите насоки за хранене, които препоръчват намаляване на консумацията на месо, каза Мълруни.

Глобален поглед

"Проучването е наблюдателно, така че изследователите не могат да заключат, че консумацията на месо е пряка причина за диабета", казва Мълруни.

Но връзката е силна, казwа Форухи, като отбеляза, че тези констатации са последователни сред населението в различни региони и държави по света.

Изследователите анализират данни от близо 2 милиона души в 20 държави. Екипът е отчел и фактори, включващи „качеството на храненето, физическата активност, тютюнопушенето, приема на алкохол, енергийния прием и индекса на телесната маса, които биха могли да повлияят на резултатите и които в противен случай могат да преувеличат или прикрият връзката между месото и диабета тип 2“, добави Форухи.

Данните обаче не позволяват на изследователите да отчетат други неща, които могат да допринесат за диабет тип 2, включително семейна анамнеза, инсулинова резистентност и обиколка на талията, според д-р Дуейн Мелър, диетолог и говорител на Британската диетична асоциация и почетен научен сътрудник в университета Астън в Обединеното кралство. Той не е участвал в изследването.

Тези фактори са по-силно свързани с риска от развитие на диабет, отколкото факторите, които изследователите са успели да отчетат, допълва той в прессъобщение.

„Възможно е повишеният риск, свързан с консумацията на преработено и червено месо, да е резултат от тези други смущаващи фактори“, каза Мелър.

