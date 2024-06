Яденето на месо в 9 факта

П ротеините се предлагат в много форми, като вече са широко разпространени и растителните варианти. Някои хора избират месото заради вкуса, текстурата или хранителното съдържание, докато други се интересуват от вегетариански алтернативи.

Здравословно ли е яденето на месо? Коя е най-добрата форма на протеин?

Диетолозите Мелиса Джой Добинс и Ким Кирхер споделиха 9 изненадващи неща за яденето на месо.

1.Месото може да бъде част от здравословна диета.

Животинските протеини отдавна са важна храна за хората и продължават да бъдат такава.

Кирхер: "Месото е играло важна роля в менюто ни от поколения насам, преди хладилната техника да е била опция и преди транспортирането и достъпът до храна да са били толкова ефективни, колкото са сега. Месото е важна храна, богата на хранителни вещества, през цялата година, като има различни начини за неговото консервиране и съхранение, за да бъде безопасно за нас."

2. Месото е повече от протеин.

Термините „месо“ и „протеин“ често се използват като взаимозаменяеми, но месото осигурява много други хранителни вещества.

Добинс: „Говеждото месо е богата на хранителни вещества храна, която осигурява висококачествени протеини, желязо, цинк, холин и витамини от група В, което помага на хората да избегнат недостига на хранителни вещества през целия живот, да поддържат здравословна бременност, растеж и развитие през детството, да поддържат сила, енергия и жизненост в зряла възраст.“

Кирхер: "Месото е част от групата на протеините. То е избор, който осигурява специфична, прекрасна матрица от хранителни вещества. Това включва биодостъпно (лесно усвоимо) желязо, цинк и витамин В12, за да назовем само някои от тях."

3. Животинският протеин е различен от растителния.

Можете да си поръчате бургер от растения или бургер от говеждо месо. Те не са едно и също нещо.

Добинс: „Наистина зависи от конкретния продукт и сравнението, за да се определи кое може да е по-здравословно. Много от новите бургери на растителна основа изненадващо имат подобни хранителни профили като обикновените бургери."

Кирхер: "В най-основното и фундаментално сравнение животинските източници на протеин се считат за висококачествен протеин, защото осигуряват всички основни аминокиселини, от които се нуждаем, в една храна. Растителните белтъчини трябва да бъдат специално подбрани, за да се гарантира, че покриват всички незаменими аминокиселини, защото по-голямата част от тях не разполагат с всички тях в една храна.

"Друго съображение е, че растителните източници на белтъчини могат да бъдат източник на фибри, докато белтъчините от месо предлагат желязо, което е по-лесно достъпно за нас, и витамин В12. Растителните храни обикновено съдържат въглехидрати, докато животинските протеини не съдържат такива. Видът и количеството на мазнините могат да варират и в двете, както и натрият - особено когато вземем предвид техниките на приготвяне и готвене на готовите и пресните продукти."

4. Вероятно не приемате твърде много протеини.

Понякога чуваме, че американците имат твърде много протеини в диетата си. За повечето от нас това не е проблем.

Добинс: „Средно хората консумират приблизително същото количество протеини, което се препоръчва в Диетичните насоки за американците. Насоките препоръчват 155 гр. постни протеини на ден, а средният прием, според данните на CDC, е около 130 гр, на ден, което включва около 42 гр. говеждо месо на ден."

5. Възможностите за избор на бяло месо са много.

Притесненията относно мазнините или холестерола карат някои хора да намалят животинските протеини. Добрата новина за любителите на месото е, че здравословните варианти продължават да се увеличават.

Добинс: „Днес говеждото месо има по-малко мазнини от всякога, което улеснява американците да включват говеждо месо в различни модели на здравословно хранене. Повече от 65% от говеждите разфасовки, предлагани в магазина за хранителни стоки, се считат за „не-мазни“ въз основа на стандартите на USDA. Освен това 17 от 25-те най-популярни продавани разфасовки говеждо месо са „без много мазнина“."

Кирхер: "Свинското филе, например, е лесен за приготвяне и вкусен избор."

6. С малко планиране приготвянето на месни ястия може да бъде лесно и икономично.

Кирхер: "По отношение на пазаруването, предварителното планиране може да направи бъдещите ястия по-лесни и по-евтино. Ако купувате печено месо, пиле или пуйка, купете по-голямо, отколкото ви е необходимо, за да имате екстри за замразяване. От костите можете да направите супа, а възможностите за бързи ястия и закуски по-късно са почти безкрайни.

Сандвичи, запеканки, ястия на тиган - толкова много чудесни начини да използвате това готово за консумация, вкусно месо или птиче месо, което вече сте приготвили. Можете да го направите по-лесно, като замразите количества, които са предварително разпределени за рецептите. Купуването на по-големи опаковки е друг чудесен съвет за пазаруване, дори за по-малките домакинства. Отделете малко време, за да ги препакетирате в пакети с размери за едно до две яденета и ги поставете във фризера. Това е чудесен начин да спестите пари и да контролирате порциите си.

7. Производството на месо може да бъде устойчиво за околната среда.

Загрижеността за парниковите газове предизвика интерес към протеините на растителна основа. Научаването на повече за съвременното земеделие може да ви помогне да вземете по-информирано решение.

Добинс: „Въпреки че всички видове земеделие, а не само животновъдството, оказват въздействие върху околната среда, то е много по-малко, отколкото често се представя от известни личности и други групи. Според данни на EPA от 2018 г. говеждото месо директно отговаря за 2% от емисиите на парникови газове, а цялото селско стопанство (растениевъдство и животновъдство) отговаря за 10% от емисиите на парникови газове в сравнение с много по-високите емисии от транспорта (28%), електроенергията (27%) и други източници."

8. Разнообразието в храненето е важно по няколко причини.

