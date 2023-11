Проучване: COVID-19 е оказал влияние върху работата на мозъка на британците

П андемията от COVID-19 може да е повлияла на здравето на мозъка на хората на възраст 50 и повече години във Великобритания, предаде Би Би Си.

Повече от 3000 доброволци са попълнили годишни въпросници и онлайн когнитивни тестове, за да проверят промените в паметта и други способности по време на пандемията.

Резултатите показват влошаване на паметта, независимо от боледуването от COVID-19.

Според експертите стресът, самотата и консумацията на алкохол могат да обяснят част от резултатите.

Справянето със страховете, притесненията и несигурността около COVID-19, както и нарушаването на рутинните дейности може да е имало "реално и трайно въздействие" върху здравето на мозъка.

Проучването установява, че темпът на намаляване на когнитивните функции се е ускорил през първата година на пандемията, когато е имало блокиране на достъпа до информация.

При проблемите с паметта, спадът е продължил и през втората година на пандемията.

Хората, които са страдали от леки проблеми преди началото на пандемията, са имали влошаване.

Adults over 50 lost brain strength during the COVID-19 pandemic, regardless of infection, a new study in The Lancet says. https://t.co/v8tZYbfpRR pic.twitter.com/AWqJNNiRRy