Продадоха страница от комикс на Marvel за 3 милиона долара

С траница от комикс за Спайдърмен от 1984 г. бе продадена на търг за рекордната цена от 3,36 милиона щатски долара, съобщи Асошиейтед прес.

В творбата, отпечатана на 25-а страница от комикса на Marvel "Тайни войни номер 8", за пръв път е изобразен черният костюм, което впоследствие води до появата на героя Венъм.

'Action Comics #1' issue auctions for $3.18M, making it the 4th most expensive comic book ever sold 💰



But a single page from 'Marvel Super-Heroes Secret Wars #8' debuting the black #SpiderMan suit went for more at $3.36M



(via @HeritageAuction) pic.twitter.com/8zxHYG7207