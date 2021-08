Трейлърът на новия „Спайдърмен“ разбива рекорди

Спайдърмен направи Отмъстителите на пух и прах - поне в YouTube и Twitter, съобщи Variety.

Трейлърът на филма "Спайдърмен: Без път към дома" беше показан от "Сони пикчърс" на изложението CinemaCon в Лас Вегас, след което "изтече" в интернет.

Tom Holland posted a very excited Instagram story about the positive fan reactions to the Spider-Man: No Way Home trailer, suggesting "You have no idea what else is to come" from this multiversal movie. pic.twitter.com/h1b14m7TgA