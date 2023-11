Принц Уилям връчи наградите Tusk за опазване на дивата природа в Африка

41-годишният принц Уилям присъства в лондонския хотел The Savoy, за да награди някои от новаторите в опазването на дивата природа и местообитанията в Африка на наградите за опазване на природата Tusk, съобщи People.

Уилям помогна за учредяването на наградите за опазване на природата Tusk преди 11 години и е патрон на благотворителната организация носеща същото име, която има за цел да опазва слоновете, носорозите и други диви животни, още от първите дни на публичния си живот. Това е един от първите патронажи на престолонаследника след завършването на университета през 2005 г.

Наградите осветяват кариерата и постиженията на героите в областта на опазването на околната среда и на рейнджърите на дивата природа в цяла Африка. Предишни победители са се издигнали до върховете в своите области, разширявайки обхвата на работата си и засилвайки въздействието на опазването на природата в целия континент.

Скоро след като пристигна на събитието, принц Уилям се срещна с тримата носители на награди и ключови поддръжници на Tusk. Той се срещна и с Рони Ууд от The Rolling Stones, дългогодишен поддръжник на Tusk.

След това той връчи три награди: Еквоге Абве получи наградата на принц Уилям за опазване на природата в Африка, Фани Минези получи наградата на Tusk за опазване на природата в Африка, а Джилоус Мпофу получи наградата на Tusk за рейнджър на дивата природа. Всеки от победителите получи трофей и значително безвъзмездно финансиране, за да продължи работата си.

Принцът на Уелс произнесе реч, в която похвали победителите.

"За мен е огромно удоволствие да бъда тук с всички вас тази вечер, когато признаваме и празнуваме работата на трима забележителни личности, всеки от които работи неуморно за едно по-добро и светло бъдеще. Тяхната изключителна ангажираност, смелост и жертвоготовност вдъхновяват всички нас", каза той.

Уилям заяви, че изслушването на историите на победителите е "напомняне, че Африка, нейните хора и биоразнообразие са непропорционално засегнати от последиците от затоплянето на планетата. Въздействия, които в по-голямата си част не са предизвикани от най-засегнатите. Живеещите в Африка отделят само една четвърт от емисиите, които отделя средностатистическият гражданин на света. Въпреки това африканският континент ще понесе непропорционално големи загуби и щети от изменението на климата. Но ние имаме силата да променим това и историите, които чухме тази вечер, дават оптимизъм и надежда."

С навлизането във второто си десетилетие наградите са отличили 55 лидери в областта на опазването на околната среда от 20 държави. Миналата година по случай 10-годишнината принц Уилям присъства на симпозиум, на който се събраха носителите на наградата за 2022 г., възпитаници на предишни награди и експерти по опазване на околната среда.

Наградите бяха връчени няколко седмици след церемонията на принц Уилям по връчването на наградата Earthshot в Сингапур, когато той помогна за представянето на някои от новите и иновативни идеи и проекти, които имат за цел да помогнат за коригирането на екологичните проблеми на планетата.

Там австралийската телевизионна звезда Робърт Ъруин, който беше сред връчващите награди в Сингапур, заяви: "Трудно е да се опише с думи колко огромно е значението на Earthshot за опазването на дивата природа, за действията в областта на климата, за света. Принц Уилям, който има такава голяма платформа, да предостави гласа си и ресурсите си за създаване на положителна промяна е нещо толкова освежаващо и прекрасно. Аплодирам това, което прави."

"Споделям това с принц Уилям и много му се възхищавам. Той със сигурност е човек, към когото гледам с надежда, и се надявам, че ще мога да създам същата промяна като него", продължи синът на Стив Ъруин от "Ловецът на крокодили". "Той е истински фар за всички в областта на опазването на околната среда".