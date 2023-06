Крал на дансинга! Принц Уилям демонстрира движения в нощен клуб (ВИДЕО)

П ринц Уилям прекара по-голямата част от петъчния си ден на „Royal Ascot“ заедно със зашеметяващата си съпруга Кейт - но вечерта принц Уилям беше забелязан да се забавлява в нощен клуб в Камдън.

На кадри се вижда как 41-годишният принц на Уелс, облечен в светлосиня риза, държи бира и танцува, докато е в концертното заведение и бивш театър в Лондон.

Появявайки се в частна ложа заедно с двама приятели, сред които кръстникът на принц Луи и собственик на нощния клуб Гай Пели, престолонаследникът изглеждаше спокоен, докато се наслаждаваше на петъчната си вечер в заведението, посветено на електронната музика.

Към Уилям и Гай се присъедини трети мъж, също със синя риза, който изглеждаше като Джеймс Мийд, кръстник на принцеса Шарлот и близък приятел на принца и принцесата на Уелс.

Уилям показа най-добрите си движения, като танцуваше на балкона и поклащаше глава в ритъм.

Празненството може би е било по повод 41-ия рожден ден на кралската особа, който беше два дни преди нощното излизане.

През 2017 г. бъдещият крал беше забелязан в нощния клуб „Farinet“ във Вербие по време на момчешко ски пътуване в Швейцария и отново беше заедно с Гай Пели.

На кадри, заснети от човек от публиката, се вижда как Уилям се забавлява на хитовата песен "I Got 5 On It" на американското хип-хоп дуо Luniz.

Известен като "придворния шут", Гай Пели е приятел от детството на принц Уилям и Хари, както и кръстник на принц Луи.

Майка му лейди Каролин Хърбърт е била близка приятелка на принцеса Даяна, а семейството е толкова близко, че принц Уилям пропусна коледния обяд на покойната кралица, за да подкрепи Гай на панихидата за баща му през 2015 г.

На много от снимките на принца на Уелс в нощни клубове през годините Гай е до него.

41-годишният Гай организира подобаващо ергенския запой на бъдещия крал през 2011 г. - тъй като преди това е бил собственик на много нощни клубове, включително „Mahiki“ в Кенсингтън, както и „Public“, „Whisky Mist“ и „Tonteria“, всички в Западен Лондон.

На собствената му сватба с Елизабет Уилсън присъстваха и Уилям, и Хари, като се твърди, че това е било "диво" тридневно събитие в Мемфис, Тенеси.

Той беше и приятелят на принц Хари - облечен като кралицата - когато той се преоблече като нацистки войник през 2005 г.

Въпреки това Гай успя да остане приятел и с Уилям, и с Хари, въпреки напрежението между братята, и посети принц Хари и Меган Маркъл в Калифорния.

Заслужената вечер навън на Уилям идва, след като той започна 48-часова обиколка из Обединеното кралство, за да представи проекта си, насочен към прекратяване на бездомността.

