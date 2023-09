Кейт Мидълтън се отдаде на благотворителност, докато принц Уилям е в Ню Йорк

К ейт Мидълтън избра много корпоративна визия, докато се отправяше към благотворителна организация в Лондон във вторник, облечена в бежов костюм с панталон и семпла бяла тениска, докато съпругът ѝ е на посещение в Ню Йорк, за да участва в срещи, свързани с наградата Earthshot.

Kate Middleton wears beige power suit as Prince William visits NYC to promote Earthshot Prize https://t.co/Scs3Z9j48j pic.twitter.com/uxPromLgHh

41-годишната принцеса на Уелс носеше версия на бургундския костюм на Roland Mouret, с който дебютира в Бостън през декември миналата година, за един ден в младежката организация Streets of Growth, съчетавайки едноредния блейзър на марката с широки панталони. Мидълтън заложи на основен бял топ под него и велурени токчета, като аксесоар бе само старият любим чифт обеци с цитрин Kiki McDonough.

Междувременно принц Уилям заложи на по-ежедневно облекло, тъй като в понеделник замина за Ню Йорк, за да участва в инициатива за устойчиво развитие в река Ийст Ривър.

41-годишният принц на Уелс носеше бейзболна шапка и светлосиня риза с копчета, докато беше на среща със студенти доброволци, които помагат за възстановяването на рифовете от стриди в пристанището на Ню Йорк.

Той е на посещение в Голямата ябълка, за да популяризира наградата Earthshot, като участва в срещи, свързани с устойчивото развитие, преди церемонията по връчването на наградите през 2023 г. в Сингапур през ноември тази година.

Kate Middleton Visits Youth Charity Inspired by Group She Met in Boston with Prince William https://t.co/yqMR1lVHVa