Принц Уилям с първа голяма поява след диагнозата на крал Чарлз (СНИМКИ)

П ринц Уилям спомена диагнозата на краля за първи път след съобщението за раковото заболяване на Негово величество от Бъкингамския дворец в понеделник.

Пристигайки на тържеството на Лондонската служба за въздушна спешна помощ в центъра на Лондон, принцът на Уелс помаха на хората, събрали се навън, и каза: "Наистина оценяваме милите послания на всички, благодарим ви."

Вътре той произнесе реч и отново благодари на всички за "милите думи".

Prince William has referenced the King's cancer diagnosis for the first time since the announcement by Buckingham Palace on Monday.



🔗 Read more https://t.co/PmwXFwL1FY