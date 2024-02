„Обичам семейството си“: Принц Хари за първи път говори за болестта на крал Чарлз

П ринц Хари говори за баща си крал Чарлз за първи път, откакто монархът обяви диагнозата си рак и херцогът на Съсекс отлетя за Обединеното кралство, за да се види с него.

Хари, който е в Канада за тържествата на Invictus Games Vancouver Whistler 2025, заедно със съпругата си Меган Маркъл, разговаря с Уил Рийв от "Добро утро, Америка" за това как се справя баща му.

Когато го попитаха как за първи път научи за диагнозата рак на баща си, Хари отговори: „Говорих с него. Качих се на самолета и отидох да го видя веднага щом можах.“

WATCH: Prince Harry speaks for first time about King Charles’ cancer diagnosis.

Tells @GMA: “ I love my family. The fact that I was able to get on a plane and go see and spend time with him, I’m grateful for that.”

Harry says he has other trips to UK when he can see his father pic.twitter.com/I8rzJ1cuUt