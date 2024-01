Принц Уилям може да наруши вековна традиция, когато стане крал

М оже ли принц Уилям да реши да не бъде върховен управител на англиканската църква, когато наследи крал Чарлз като суверен един ден?

Кралският биограф Робърт Хардман повдига въпроса в новата си книга The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy, която се очаква да излезе на 18 януари. Според откъса има спекулации, че принцът на Уелс не може да приеме титлата, която е била свързана с британски суверени от крал Хенри VIII през 1530 г., поради своите вярвания.

„В кралските кръгове не е тайна, че той не споделя чувството на краля за духовното, да не говорим за непоклатимата преданост на покойната кралица към англиканската църква“, пише Хардман за Уилям в „ Създаването на крал“, според Daily Mail.

„Баща му е много духовен и се радва да говори за вяра, но принцът не е. Той не ходи на църква всяка неделя, но това не го правят и по-голямата част от страната. Може да отиде по Коледа и Великден, но това е“, цитира авторът думите на високопоставена фигура от двореца. „Той много уважава институциите, но инстинктивно не се чувства удобно в религиозна среда.“

Принц Уилям наскоро посети църквата "Св. Мария Магдалена" в Сандрингам на Коледа със съпругата си Кейт Мидълтън и техните деца принц Джордж, принцеса Шарлот и принц Луис, присъединявайки се към други членове на кралското семейство за посещение, наблюдавано от поколения. Известно е, че кралица Елизабет посещаваше църква всяка седмица през рекордното си царуване и се казва, че нейната „пряма“ вяра я поддържала по време на пандемията.

Британският парламент очертава, че крал Чарлз автоматично става върховен управител на англиканската църква при присъединяването си след смъртта на майка му през септември 2022 г. и той описва вярата си като „дълбоко вкоренена“ в англиканската църква в първата си реч като суверен следващия ден.

75-годишният крал отдавна проявява интерес към междурелигиозните отношения и обещава да поддържа протестантската вяра и англиканската църква по време на церемонията си по коронясването на 6 май 2023 г. Той може също да назначава архиепископи, епископи и декани на катедрали в рамките на англиканската църква по съвета на министър-председателя, но Уилям може да направи нещата по различен начин един ден.

В други различия между баща и син, Хардман пише, че принц Уилям предпочита телевизията, докато крал Чарлз обича да чете, и не планира да бъде посрещнат като принц на Уелс с пищност и церемония, както направи баща му през 1969 г.

Кралският биограф хвърля нова светлина върху подробностите около смъртта на кралица Елизабет, включително вникване в обстоятелствата около смъртта ѝ.

В откъс в Daily Mail миналия петък авторът сподели бележка за последните моменти на монарха от нейния личен секретар сър Едуард Йънг, който беше в Балморал, когато кралицата почина на 8 септември 2022 г.

„Много спокойно. В съня си. Изплъзна се. Старостта. Тя не бе осъзнала нищо. Без болка“, отбелязва Йънг в невижданата досега бележка, която сега е част от Кралските архиви, според изданието.