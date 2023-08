Принц Уилям поема командването на старата армейска част на Хари

П ринц Уилям е назначен за главен полковник на военновъздушния корпус на армията във Великобритания, съобщи Mirror.

Той поема ролята на представител от Военновъздушния корпус на армията, в който Хари някога е служил като пилот на хеликоптер "Апачи".

Хари бе лишен от всичките си почетни военни назначения, след като се отказа от кралската служба.

"Хари можеше да се кандидатира за ролята на главен полковник на военновъздушния корпус. Той обаче реши да се отдели от кралското семейство", заяви главният редактор на списание "Majesty", Джо Литъл.

